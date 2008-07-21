На Львовщине "Джилек" врезался в "Шаолинь": шесть раненых

Возле села Страдч Яворивского района Львовской области на автодороге Львов - Краковец водитель легкового автомобиля "Джилек" не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси "Шаолинь", в котором находились 14 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, из них пять пассажиров легкового автомобиля и один - такси, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы города Львов.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 188 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 30 человек и 246, - травмированы.