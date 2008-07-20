Мужчину унесло в море на надувном матрасе

В Азовском море спасли мужчину, которого на надувном матрасе отнесло от берега

Киев. 20 июля. УНИАН. В Азовском море спасли мужчину, которого на надувном матрасе отнесло далеко от берега.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, по данным пресс-службы, вчера днем в Запорожской области спасателями в поселке Кирилловка на расстоянии 600 метров от побережья был спасен и доставлен на берег мужчина, 1959 года рождения, которого на надувном матрасе отнесло в Азовское море.