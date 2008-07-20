На аэродроме лошадь придавила милиционера

Во время автомобильного шоу "Автоэкзотика-2008" на Тушинском аэродроме на северо-западе Москвы лошадь придавила милиционера-кавалериста.

Инцидент произошел в субботу вечером, когда милиционер кавалерийского батальона патрулировал территорию. Испугавшись раската грома, лошадь рванулась в сторону и упала, придавив всадника.

Cотрудник правоохранительных органов был госпитализирован с серьезной травмой позвоночника.

Шоу "Автоэкзотика" проходило на Тушинском аэродроме уже в 11-й раз. В мероприятии, которое началось 11 июня и завершилось в воскресенье, участвовали около 5 тысяч нестандартных транспортных средств, в том числе ретро-автомобили и самодельные машины.

Лента.ру