Бритни Спирс и её бывший муж поделили детей

Американская певица Бритни Спирс и ее бывший муж Кевин Федерлайн достигли соглашения по поводу опеки над их общими детьми, передает Reuters. Условия соглашения держатся в секрете.

"Кевин останется единственным опекуном сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса", - сообщил адвокат К. Федерлайна Марк Каплан. "За Бритни суд оставил право посещать детей, продолжительность визитов со временем может увеличиться", - добавил адвокат. М. Каплан сообщил, что его клиент абсолютно счастлив решением суда.

Адвокат Б. Спирс Лаура Вессер сообщила, что она считает данное соглашение победой обеих сторон, т.к. им удалось избежать судебного разбирательства по вопросу опеки над детьми, которое было запланировано на август. "Я думаю, что они, наконец-то, научились выполнять свои родительские обязанности вместе так, чтобы это приносило наибольшую пользу детям", - считает адвокат.

Б. Спирс разошлась со своим мужем в конце 2006г. Певица была лишена опеки над детьми в январе 2008г. после двух коротких госпитализаций в психиатрической клинике. Суд назначил отца Б. Спирс ее опекуном. После этого ее поведение изменилось в лучшую сторону.

РБК