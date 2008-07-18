ДТП в Крыму: один человек погиб, четверо - ранены

Один человек погиб, еще четыре получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Крыму, авария с участием автомобилей «Mitsubishi» и «Opel» произошла накануне вечером в Симферопольском районе автономии.

По данным ГАИ, автомобиль «Мицубиси» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Опель». Вследствие ДТП погиб водитель «Опеля» - киевлянин, 1970 года рождения.

Травмированы 4 человека: 2 пассажира «Опеля» - жители Киева (женщина и 2-летний мальчик), а также водитель «Митсубиси» и пассажирка этой машины - жители Николаева и Кривого Рога соответственно.

Пострадавшие доставлены в медучреждения. Проводится расследование.