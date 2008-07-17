Житель Судана вторую неделю живет в самолете Киев - Рим

Вряд ли житель Судана по имени Одама - большой поклонник советского кино. Однако этот выходец с Черного континента точь-в-точь повторил судьбу одного из персонажей знаменитой картины «Невероятные приключения итальянцев в России». Уже почти две недели он живет в воздухе между Киевом и Римом... Эту историю рассказывает "Комсомольская правда".

По словам служащих римского аэропорта «Фьюмичино», Одама попытался попасть в Италию по чужому загранпаспорту.

- Что-то фотокарточка на вас не больно похожа, уважаемый синьор! - завернули африканца бдительные стражи границы.

Итальянцы предположили, что настоящий паспорт во время перелета Одама смыл в унитаз или... съел. Оказывается, это один из способов нелегальной миграции в ЕС - застрять как транзитный пассажир в европейском аэропорту и «потерять» документы, чтобы не депортировали. Правда, как же его пропустили при вылете из Киева украинские пограничники, непонятно. Может, им все чернокожие на одно лицо...

В римском аэропорту суданца продержали несколько дней, но личность так и не установили. И, недолго думая, отправили... обратно на Украину. В Киеве неопознанные суданцы тоже оказались не очень нужны. Одаму задержали и посадили в «обезьянник» (или, официально говоря, изолятор временного содержания) при аэропорте «Борисполь». Там нелегал просидел еще около двух суток, после чего... его опять отправили в Рим! Следующим же рейсом снова вернули на Украину...

Увидев старого знакомого, бориспольские пограничники решили оставить его на ночь в самолете. А утром... снова отправили к коллегам в Италию, а те, в свою очередь, отфутболили доставшего всех африканца обратно.

Сейчас бедолагу все же приземлили на Украине - он снова сидит в «обезьяннике». Как стало известно «КП», руководство авиакомпании, которая пять раз вынуждена была бесплатно возить африканца, договаривается с украинской погранслужбой, чтобы депортировать-таки Одаму на родину в Судан. На этот раз за счет украинского государства.

Комсомольская правда