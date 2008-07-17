Ударим Митталом по Vanco!

12:14, 17 июля 2008
Разное
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Заявление Фонда госимущества о возвращении Криворожстали государству выглядит как симметричный ответ Банковой правительству за пресловутую “Vanco Prуckerchenska"... Реакцию Кабмина на обращение Семенюк-Самсоненко представить несложно...

Недавно Фонд госимущества заявил, что планирует вернуть флагмана украинской металлургии – “Криворожсталь” – в государственную собственность. И попросил у Кабмина 72 миллиона с гаком гривень, чтобы подать судебный иск на разрыв договора купли–продажи с владельцем предприятия – компанией Арселор Миттал. Официально – из-за невыполнения ряда инвестиционных обязательств, в частности в социальной сфере и по экологии.

Что же здесь странного, спросите вы? Не выполнили – почему бы не забрать, а если и выполнили – почему бы все равно не забрать?

Ну и что с того, что в который раз инвестиционный имидж Украины опущен ниже уровня плинтуса? Что акции предприятия от таких заявлений стремительно дешевеют на нашем падающем фондовом рынке. Нам не привыкать.

Появляется лишь один вопросик – почему именно сейчас?

Правда, можно вспомнить, что несколько недель назад все издания обошло фото заслуженной руководительницы Фонда госимущества Валентины Семенюк-Самсоненко на отдыхе в Турции. Отдохнула глава Фонда, вернулась домой да и взялась за работу.

Но почему-то кажется, что нынешнее заявление ФГИУ стало еще одним шагом в большой игре Банковой и правительства – кто кого... Другими словами, заявление Фонда выглядит как симметричный ответ Банковой правительству за все ту же пресловутую Vanco Prуckerchenska.

А почему бы и нет? У каждого из властей предержащих есть как свои любимые инвесторы, так и те, кого на день рождения не приглашают. И когда Юлия Владимировна наступила на самую больную мозоль друзей Банковой по вопросам Vanco, там подготовили “адекватный” ответ – получай, мол, гранату.

О самостоятельности действий Валентины Петровны говорить сегодня не приходится. Мороза нет, у Рудьковского амнезия, а одинокой женщине в этом мире ой как тяжко...

Что будет дальше?

По-видимому, как всегда весело. И как всегда грустно. Реакцию правительства на обращение Семенюк-Самсоненко представить несложно. Семенюк-Самсоненко, наверное, может спокойно опять закладывать свою квартиру, потому что никаких денег из Кабмина не получит. Ни 72 миллионов, ни одного миллиона, ни гривни... И бездеятельная Верховная Рада, к которой за финансированием угрожает обратиться председатель Фонда, ничего не сделает. А это значит, что простор для ежедневных заявлений не ограничен, говори что хочешь и ни за что не отвечай – есть всегда на кого свалить, что вот, мол, не дали денег...

А жалко, это было бы действительно фееричное действо – просила денег – на, получай, иди и судись. Со всей империей Миттала, со всем цивилизованным миром. Мнится, тогда бы мы очень быстро получили нового председателя Фонда. Который, скорее всего, не просил бы называть себя “товарищем”...

Андрей Бориславский, Львовская обл.

 

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