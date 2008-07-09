Раньше летом бензин всегда был дороже дизтоплива

Соотношение цен на дизельное топливо и бензин в Украине полностью отвечает европейским тенденциям. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "Параллель", владеющей сетью АЗС в Донецкой области, со ссылкой на директора компании Дмитрия КУЛИКА.

Как отмечается в сообщении, таким образом, он прокомментировал намерения правительства бороться с якобы спекулятивной составляющей стоимости дизтоплива.

По данным Д.КУЛИКА, во многих странах Европы дизтопливо дороже не только бензина А-95, но и А-98. Такова ситуация, например, в Литве и Румынии, откуда в Украину поступают крупные объемы нефтепродуктов. Похожая ситуация с ценами на нефтепродукты наблюдается в Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Польше, Франции.

«Дизельное топливо пользуется повышенным спросом в Европе, так как по сравнению с бензинами оно более экономично. Так называемая дизелизация в полной мере не настигла Украину, но в последние пару лет мы ощущаем хорошую динамику продаж качественных европейских марок дизельного топлива в нашей сети», - отмечает директор компании.

Д.КУЛИК сообщил, что дороговизна дизельного топлива полностью продублирована украинским рынком с рынка Европы, где оно в опте дороже бензина А-95 с сентября 2007 года.

«Ранее летом бензин всегда был дороже дизельного топлива, а в осенне-зимний период было наоборот. Однако этой весной традиционной рокировки цен не произошло, дизтопливо не только осталось дороже бензина А-95, но и начало увеличивать отрыв от него», - подчеркивает Д.КУЛИК.

Он также привел пример того, что Кременчугский НПЗ по состоянию на 7 июля реализовывал дизтопливо на 300 грн./тонна дороже бензина А-95. «Если же учесть, что плотность дизтоплива выше, то разница между этими двумя марками топлив при переводе в литры увеличится до 50 коп./литр, что мы и можем наблюдать на автозаправочных станциях», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Антимонопольный комитет Украины поручил своим региональным отделениям на протяжении месяца проверить деятельность операторов рынка дизельного топлива. В частности, региональные отделения Комитета детально проанализируют, насколько обоснованно установлена операторами цена дизтоплива. Обеспокоенность АМК вызывает тот факт, что в последнее время цены на это топливо не только существенно выросли, но и превысили цены на высокооктановые бензины.

Напомним, что по данным мониторинга компании UPECO, в конце мая т.г. впервые средняя по Украине розничная цена на дизельное топливо превысила среднюю розничную цену на бензин А-95.

Компания «Параллель» владеет сетью АЗС под ТМ «Параллель» и с мая 2008 года является поставщиком евротоплива Perfekt на АЗС под ТМ «Гефест» и «Донбасснефтепродукт».