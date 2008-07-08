Американские студенты стали чаще умирать от пьянства

Смерть от чрезмерного пьянства стала довольно типичной для американских студентов колледжей, заключило The Associated Press на основе проведенного агентством исследования.

Федеральные записи показали, что в период с 1999 по 2005 год умерли от отравления алкоголем 157 человек университетского возраста.

Ежегодное количество таких смертей за семилетний период выросло почти в двое - с 18 в 1999 до 35 в 2005 году. Впрочем, постоянный рост этого показателя отмечен не был: так, в 2001 году было зафиксировано только 14 смертей. 83 жертвы алкоголя были моложе 21 года - официального возраста, в котором американцы могут начать пить.

Как признает AP, федеральная статистика не отмечает, были ли погибшие студентами, однако исследование 2006 года показало, что учащиеся колледжей в возрасте от 18 до 22 лет чаще пьют до беспамятства, чем их сверстники, которые не учатся. AP также установила, что группой особого риска являются первокурсники, причем 11 из 18 смертельных случаев с их участием, зафиксированных в прессе, произошли во время первого семестра занятий.

Доступной федеральной статистикой за период после 2005 года исследователи не располагали, но сообщения о смерти студентов от пьянства регулярно появляются в прессе. Особо опасными считаются связанные с алкоголем обычаи, к примеру, выпивание 21 рюмки на двадцать первый день рожденья, и разнообразные алкогольные игры и соревнования.

Лента.ру