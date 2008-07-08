До конца года автоКАСКО может подорожать на 20% - эксперты

До конца года полисы автоКАСКО могут подорожать на 20%, пишет газета "Комментарии".

По информации газеты, резкое сокращение объемов автокредитования банками стало для страховщиков неприятным сюрпризом. Компании, сделавшие ставку на банковские продажи КАСКО, остались на голодном пайке — темпы продаж автострахования резко упали. «В среднем по рынку темпы роста платежей по автострахованию физлиц снизились на 40-50%», — сообщил изданию заместитель председателя Правления АСК «ИНГО Украина» Александр МИКОЛЕНКО.

Как отмечает газета "Комментарии", учитывая, что многие СК работали с заемщиками по демпинговым тарифам, «отстегивая при этом банкирам изрядные комиссионные», сокращение поступлений может стать для них серьезной проблемой. Если спад продаж продолжится, им попросту будет нечем оплачивать убытки по текущим договорам.

«Свои финансовые проблемы страховщики традиционно намерены решать за счет клиентов. По прогнозам аналитиков, полисы автоКАСКО подорожают до конца года на 20%. Большинство СК уже начало пересматривать тарифы, повышая их для наиболее убыточных категорий водителей и авто», - пишет издание.

Также издание считает, что еще одним способом, который поможет страховым компаниям удержаться на плаву, является «экономия на выплатах». «В лучшем случае, страховщики станут еще активней затягивать с выплатами компенсаций, в худшем — просто отказывать клиентам под любым предлогом. Выиграв за счет этого какое-то время, «проблемные» страховщики начнут искать инвесторов. Однако едва ли их попытки увенчаются успехом», - подчеркивают «Комментарии».

Также газета сообщает, что, по мнению аналитиков, многие отечественные СК сейчас готовятся повторить судьбу российских страховщиков, «прогоревших» на страховании залоговых авто. «Ожидается, что в ближайшее время в России «рухнут» 4 федеральные компании, и около двух десятков СК регионального масштаба (работающих на рынке ОСАГО). У нас ситуация едва ли будет выглядеть лучше. Многие компании, по сути, уже «лежат», — отметил изданию директор ООО «Страховой брокер «Дедал» Ибрагим ГАБИДУЛИН.