В Киеве горела пятиэтажка на проспекте Победы

Сегодня утром в Киеве горело административно-офисное здание, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе Киеве, в 6.55 в управление поступило сообщение о возгорании пятиэтажного здания на проспекте Победы, 49.

Через 10 минут первые подразделения пожарных прибыли на место события, и выяснили, что горит утеплитель под обшивкой фасадной части здания. Огонь успел распространиться приблизительно на 200 квадратных метров.

Спасатели тушили пожар около 40 минут. Огнем повреждена фасадно-облицовочная часть здания.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.