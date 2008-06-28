Шведских детей шокировали интернет-привычки родителей

Шведские дети были шокированы после того, как узнали, чем занимаются их родители в интернете, сообщает The Local со ссылкой на данные шведской организацией по защите прав детей (BRIS). Основной проблемой BRIS назвала посещение отцами порносайтов и сетевой флирт.

В частности, 15-летний подросток, который из любопытства прочел переписку отца в MSN, был шокирован тем, что его 53-летний родитель заигрывает с молодыми девушками, говорит с ними о сексе и назначает свидания.

12-летняя девочка рассказала сотрудникам BRIS, что она "потеряла" свою маму из-за компьютера. За последним женщина в полуобнаженном виде проводит большую часть свободного времени, размещая в интернете свои фотографии.

Другая шведская девочка жалуется на то, что ее мама пристрастилась к игре World of Warcraft, которой посвящает большую часть времени. По словам девочки, если женщина не сидит за компьютером, то она находится в состоянии прострации и не понимает что происходит вокруг.

Всего в 2007 году BRIS были рассмотрены 1895 заявлений, связанных IT-сферой. Из них сто принадлежит детям, которые обеспокоены поведением родителей в интернете.

Лента.ру