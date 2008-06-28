ГАИ увеличивает плотность патрулей на главных направлениях

С целью снижения аварийности на дорогах Украины летом, в период активного отдыха людей, будет активизирована работа патрульных служб ГАИ.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве начальник Департамента Госавтоинспекции МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

Он отметил, что это решение принято с учетом ситуации в аналогичный период прошлого года. Так, по данным С.КОЛОМИЙЦА, в июле 2007 года на дорогах страны погибло на 150 человек больше, чем в июне. Поэтому на дороги страны будет выведено больше патрулей, которые будут осуществлять наблюдение за дорожным движением.

“Мы активизируем работу дорожно-патрульной службы. На дорогах появится больше патрулей, в том числе и благодаря тому, что ликвидировали посты и перевели 700 человек на патрульный вариант работы. А это за сутки плюс 190 патрулей будет выходить”, - сказал С.КОЛОМИЕЦ.

По его словам, будет повышена плотность нарядов, прежде всего, в южном направлении, а также в направлении западной границы Украины.