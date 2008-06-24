Столкнулись Nissan, Hyundai и Dacia: 1 погибший, четверо раненых

В Харьковской области в результате столкновения трех автомобилей погиб один и травмированы 4 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 23 июня на 641-м км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель автомобиля "Ниссан", двигаясь в направлении Краматорска, во время выполнения маневра обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Хюндай", двигавшимся во встречном направлении.

После столкновения автомобиль "Хюндай" продолжил неуправляемое движение, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Дачия-Логан". От мощного удара автомобиль "Дачия" загорелся.

В результате ДТП пассажир автомобиля "Хюндай", гражданин России, от полученных травм погиб на месте события, а водитель и пассажир автомобиля "Дачия", а также двое пассажиров автомобиля "Ниссан" получили телесные повреждения и госпитализированы в Изюмскую районную больницу.