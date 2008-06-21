Установлен рекорд по стрельбе "Кока-колой"
20:44, 21 июня 2008Разное
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Студенты отметили юбилей вуза
В Латвии установлен новый рекорд книги Гиннесса по стрельбе конфетами "ментос" и "Кока-колой".
Суть состязания состоит в том, что в бутылку с кока-колой опускают драже "ментос", происходит химическая реакция, напиток вспенивается, и содержимое бутылки фонтаном выстреливает вверх.
Ранее самый массовый залп осуществили бельгийские студенты, одновременно пальнув из 1300 бутылок.
Однако студенты и выпускники Рижского бизнес-института побили рекорд, запустив 1900 фонтанов. Отмечается, что конкурс был приурочен к юбилею вуза.
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