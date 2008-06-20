5 тысяч литров спирта сплавляли в бочках по Днестру

В Ямпольском районе Винницкой области работники УБОПа Управления Министерства внутренних дел в Винницкой области совместно с пограничниками 24 пограничного отряда задержали грузовой автомобиль ГАЗ-66 из 5,1 тыс. литрами контрабандного спирта, который был переправлен по Днестру с территории Молдовы.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении отдела по связям с общественностью УМВД в области.

Согласно сообщению, стражи порядка около трех часов ночи задержали грузовик, который следовал вдоль пограничной полосы. Он перевозил полиэтиленовые бочки, наполненные спиртом.

Убоповцы задержали двух местных жителей 37-и и 32-х лет, которые находились в автомобиле. Они заверяли стражей порядка, что их наняли погрузить в машину бочки, а что там находится - их не интересовало. За выполнении ночной работы обещали заплатить 150 грн.

По словам начальника УБОП в Винницкой области Владимира СОЛЯРА, общее количество груза составило 5100 литров на сумму 165 тысяч гривен. Отобранные образцы из емкостей послали на экспертизу.

Спирт в 24 бочках с помощью тросов был сплавлен по Днестру с территории Молдовы.

Еще двух лиц, причастных к контрабанде спирта, разыскивает милиция. Им удалось под прикрытием темноты избежать задержания.

По словам В.СОЛЯРА, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 204 Уголовного кодекса Украины (незаконная транспортировка подакцизных товаров).

Продолжается расследование.