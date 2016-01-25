Врачи-психологи LISOD помогают реабилитации онкологических пациентов

Психология в онкологии помогает изменить негативные мысли, отношение к себе и к своей жизни, а главное к диагнозу – рак, об этом говорит врач-психолог Больницы израильской онкологии LISOD, Дмитрий Титомир.

В течение 2015 года врачи-психологи LISOD работали с женщинами, которые перенесли рак. Как группа поддержки помогает в борьбе с болезнью, врач рассказал лично:

«Пациенты, особенно женщины, столкнувшись с диагнозом, постепенно удаляются от привычного круга общения. Этому есть объяснение: они считают себя «неправильными», не соответствующими своему окружению, боятся быть непонятыми. В группе пациентки видят себя со стороны, узнают, что не одиноки в своих переживаниях. Женщины делятся с другими тревогами и страхами. Мы прорабатываем эти личностные психологические проблемы. Кроме того, посещение групп поддержки позволяет пациенту избежать депрессии, которая может развиться на фоне стресса, вызванного болезнью и тяжелым лечением», - говорит Дмитрий Титомир.

Группы психологической поддержки для онкологических пациентов — один из важнейших социальных проектов Больницы израильской онкологии LISOD.

Одна из участниц группы, Татьяна Мещерякова, поделилась своими впечатлениями, что такое психологическая поддержка онкологических пациентов:

«Проблемы, с которыми столкнулась я после диагноза, были у многих. Главная из них — невысказанность. В нашей стране не каждый больной может признаться, что у него онкология, не может поделиться. Еще бытует на подсознательном уровне у людей мнение «А, у тебя рак — значит, ты в чем-то виноват». Наверное, первое время нашим психологам было нелегко. Эмоции захлестывали, мы «выплескивали» в группе все переживания и тревоги, которые накопились за время болезни. Группа дала возможность открыться, высказаться, снять «печати», которые были на нас», - говорит Татьяна Мещерякова.