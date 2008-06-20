На конкурсе красоты "Королева Харькова" (добавлены фото)

Дефиле, бикини, вечерние платья

Участницы конкурса красоты "Королева Харькова 2008", состоявшегося в одном из ночных клубів. Фото Владимира Андреева / УНИАН

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