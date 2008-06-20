На конкурсе красоты "Королева Харькова" (добавлены фото)
16:43, 20 июня 2008Разное
16981 0
Дефиле, бикини, вечерние платья
Участницы конкурса красоты "Королева Харькова 2008", состоявшегося в одном из ночных клубів.
|Обладательница переходной золотой короны Королевы Харькова Анастасия Сенина
|Обладательница титула ”Королева Слобожанщины” Ольга Зарубина
|”Первая вице-мисс Харькова 2008” Лариса Проскурина и ”Мисс зрительских симпатий” Наталья Кипенская
Фото Владимира Андреева / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter