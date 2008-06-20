На конкурсе красоты "Королева Харькова" (добавлены фото)

16:43, 20 июня 2008
Разное
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Дефиле, бикини, вечерние платья

Участницы конкурса красоты "Королева Харькова 2008", состоявшегося в одном из ночных клубів.

Обладательница переходной золотой короны Королевы Харькова Анастасия Сенина

Обладательница титула ”Королева Слобожанщины” Ольга Зарубина

 

Победительницы конкурса красоты ”Королева Харькова - 2008”: ”Первая вице-мисс Харькова 2008” Лариса Проскурина и ”Мисс зрительских симпатий” Наталья Кипенская

Фото Владимира Андреева / УНИАН

 

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