В Национальном историко-архитектурном музее “Киевская крепость” будет работать выставка «Средневековые казни и наказания». Выставку уже посетило несколько тысяч человек. Это научно-популярная выставка мирового уровня с гуманистической миссией, развлекательной, и образовательной целями. Известнейшие специалисты по крупицам воссоздали оригинальные предметы инквизиции. Ростовые куклы достойны экспозиции музея мадам Тюссо и поразят шокирующей реалистичностью. Коллекция насчитывает более 200 отдельных экспонатов, объединенных в 38 жанровых сцен, а также 20 человеческих фигур в полный рост. Выставка будет работать до 1 марта (Национальный историко-архитектурный музей “Киевская крепость”, ул. Госпитальная, 24-А).​