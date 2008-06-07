В Житомире милиционер сбил своим авто двух пешеходов

6 июня около 19 час. в г. Житомире работник УМВД Украины в Житомирской области, находясь вне службы и двигаясь на частном автомобиле из центра города в направлении пгт Чуднов, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть.

Как сообщили УНИАН в ОСО УМВД Украины в Житомирской области, вследствие дорожно-транспортного происшествия житель г. Коростень получил телесные повреждения в виде ушиба верхней губы, лба, ушиб поясницы, второй потерпевший получил телесные повреждения в виде открытого перелома голени ноги. Травмированные юноши были госпитализированы в медицинские учреждения г. Житомира. Потерпевшие - студенты одного из высших учебных заведений областного центра.

По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратурой Житомирской области возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан и заключен в изолятор временного содержания, ведется следствие.