Алексей Мочанов: "Для наших дорог советую выбирать шины с расширенной гарантией"

Гарантия при покупке автомобиля давно стала обычным делом. А вот получить гарантийный талон, приобретая шины, – совершенно новый подход в постпродажном сервисе. Между тем на украинских дорогах, состояние которых порой далеко от идеального, иметь такую поддержку просто необходимо.

От неприятных случайностей в пути, к сожалению, никто не застрахован. Ведь и новичок за рулем, и опытный автомобилист одинаково рискуют повредить шину, «влетев» на полном ходу в яму на асфальте, замаскированную опавшими листьями. В автосервисе, конечно, помогут исправить последствия, но вместе с отремонтированной шиной водителю вручат солидный счет за услуги, которые можно получить бесплатно, если шина защищена гарантией.

Однако лишь немногие покупатели шин детально вникают в нюансы постпродажного обслуживания и имеют четкое представление о новых возможностях на украинском рынке. «И очень зря, – отмечает Алексей Мочанов, мастер спорта международного класса, эксперт с большим опытом и водительским стажем. – Будь они внимательнее в этом вопросе, возможно, сделали бы другой выбор и сэкономили на гарантийном ремонте приличную сумму».

Известный гонщик призывает украинских автомобилистов в процессе покупки шин изучать не только технические характеристики продукта, но и выяснить возможность ремонта по гарантии. По его словам, в настоящее время топ-предложением в данной сфере является Расширенная Hakka Гарантия от производителя Nokian Tyres. «У наших водителей этот бренд ассоциируется прежде всего с хорошим качеством и высокой безопасностью шин. Однако и в постпродажной поддержке на территории Украины финская компания тоже недосягаема для конкурентов. Этот производитель предоставляет наиболее оптимальные условия при покупке шин Nokian. Расширенная Hakka Гарантия, которая защищает шины Hakkapeliitta, – действительно уникальное предложение, выгоды которого очевидны», – поясняет А. Мочанов. При неумышленном повреждении шины в течение года с момента покупки компания Nokian Tyres бесплатно проводит ремонт. А если отремонтировать поврежденную шину нельзя, то водителю предоставят равноценную замену.

Услуга распространяется только на шины с остаточной глубиной протектора не менее 4 мм, купленные в сети шинных центров Vianor. При покупке шины уникальный номер гарантийного талона заносится в единый электронный реестр, доступ к которому есть во всех шинных центрах Vianor. «По собственному опыту знаю, что в дальних поездках случайное повреждение шины всегда становится большой проблемой. С Расширенной Hakka Гарантией можно смело отправляться в путешествие.

Авторитетный эксперт рекомендует не игнорировать возможность получить по-настоящему европейский сервис от компании с солидной историей и безупречной репутацией. Тем более, что в модельном ряду зимних шин Nokian Hakkapeliitta, которые защищает Расширенная Hakka Гарантия, несложно подобрать вариант для любого легкового автомобиля или внедорожника

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