30 октября 2015 года — мультидисциплинарная онкологическая конференции в Киеве. Организатор — Больница израильской онкологии LISOD

Рак головы и шеи и рак предстательной железы — распространенные заболевания. Без четкого мультидисциплинарного подхода к лечению эти новообразования могут привести к летальному исходу. Совершенствование методов борьбы с такими видами злокачественных опухолей — актуальная задача современной медицины.

Учитывая интерес специалистов к теме лечения рака головы и шеи и рака предстательной железы, Больница израильской онкологии LISOD выступила организатором мультидисциплинарной конференции в Киеве. Масштабный медицинский форум состоится 30 октября 2015 года. К участию приглашены известные в мире эксперты в области клинической и радиационной онкологии.

Лекции будут сопровождаться интерактивными дискуссиями, что позволит украинским врачам поделиться своим опытом и обменяться мнениями с коллегами из-за рубежа.

Спикеры конференции

Профессор Винсент Грегуар — отдел лучевой онкологии, Католический университет Лувен-ла-Нёв, Брюссель, Бельгия. «Отец» современной комбинированной терапии и интеграции передовых технологий — рак головы и шеи.

Профессор Мишель Болла — отдел лучевой онкологии, университетская больница, Гренобль, Франция. «Отец» комбинированной гормональной терапии и современной лучевой терапии рака предстательной железы.

Профессор Идо Вольф — отдел медицинской онкологии, Тель-Авивский медицинский центр, Израиль. «Отец» молекулы Klotho — рак молочной железы и желудочно-кишечный рак.

Цель конференции — повышение профессионального уровня докторов, а также укрепление и развитие дружеских отношений между медицинскими специалистами Украины и всемирно известными лидерами в области онкологии.

Мероприятие пройдет в отеле Hilton Kyiv.