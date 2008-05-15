ДТП возле Обухова: пострадало семеро людей

Вблизи г. Обухов Киевской области на автотрассе Киев-Знаменка водитель легкового автомобиля "Мазда-323", выезжая на главную дорогу, допустил столкновение с маршрутным такси "Мерседес-Спринтер".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало семеро человек, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 12 человек и 160, - травмированы.