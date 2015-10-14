"Стальной УКРОП", "ветеранская" карта и аллеи памяти: "Украинское объединение патриотов" будет отмечать День защитника Украины

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины, Киевская городская организация «Украинское объединение патриотов - УКРОП» проведет праздничную акцию в парке Киевского политехнического института.

УКРОП соберет три поколения Украинских воинов: ветеранов Второй мировой войны, воинов-интернационалистов и бойцов АТО. В этот день будет учреждена новая традиция поздравления защитников Украины - отечественных патриотов: «Он защитил Украину, и он живет с тобой рядом». Главная идея - создание карты города, на которой специальными значками обозначат адреса проживания украинских воинов всех поколений. Карта вскоре будет размещена в сети Интернет, и в будущем каждый желающий сможет поздравить патриота, который живет по соседству.

Во время мероприятия украинские кузнецы вместе с ветераном Второй мировой войны, воинами-интернационалистами, воинами АТО и инициатором акции «Он защитил Украину, и он живет с тобой рядом» Геннадием Корбаном изготовят специальный символ защитника Украины - украинского патриота - «Стальной УКРОП».

Кроме того, гости мероприятия смогут собственноручно изготовить сувениры для поздравления ветеранов. Также будут собраны поздравления для воинов АТО и сплетенная сетка-оберег, которые после завершения акции волонтеры передадут на Восток.

Празднование Дня защитника Украины состоится с 13.00 до16.00. Адрес: парк Киевского политехнического института, проспект Победы, (М. «Политехнический институт»). Вход свободный.

Дополнительная информация и аккредитация: 0931992500, kyiv.party@ukrop.com.ua.

В регионах Украины состоится всеукраинская акция «Помним». По всей стране активисты партии, следуя общемировой традиции, высаживать деревья для аллей славы в честь погибших героев. Не только тех, кто положил свои жизни в зоне АТО, но и тех, кто погиб в Афганистане, Чернобыле, во время Революции Достоинства, в зоне АТО. Все они отдали свои жизни за то, чтобы наше небо сегодня было чистым и мирным.