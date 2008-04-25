На праздники доступ граждан в лес будет ограничен, а то и запрещен

Государственный комитет лесного хозяйства Украины вводит ограничение, а частично и запрещение на посещение населением лесных массивов во время майских праздников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомлесхоза Украины.

Основная причина - высокая пожарная опасность в лесах, особенно в южных и восточных областях страны и в Крыму.

В комитете напомнили, что в прошлом году из-за небрежности населения в лесных массивах страны произошло 5024 лесных пожара на площади 12,7 тысяч гектаров, из них верховых пожаров (которые уничтожают насаждения полностью) - на площади 7,5 тысяч га. Из-за пожаров погибло 4 сотрудника лесных хозяйств. Общая сумма убытков государства достигла 181 млн. грн. При этом с начала текущего года, даже при влажной погоде, в лесах Украины уже зафиксировано 112 возгораний, огнем повреждена площадь в 21 га.

Коллегия Госкомлесхоза 23 апреля приняла решение о введении на предприятиях и учреждениях, входящих в сферу управления Госкомлесхоза, усиленного режима несения службы противопожарными подразделениями.

Кроме того, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава предприятий, а также начато проведение рейдов в лесных массивах для обнаружения нарушителей требований противопожарной безопасности в лесах и привлечения их к ответственности согласно законодательству Украины.