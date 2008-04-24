В газовую сферу возвращаются времена Бакая-Диденко?

Как и ожидалось, грубые попытки государственного монополиста «Нафтогаза» перекроить внутренний рынок с помощью незаконных отключений дали обратный результат. Несколько десятков крупнейших промышленных потребителей вообще отказались от сотрудничества с газовой монополией, потому что не хотят покупать ресурс неизвестного происхождения по завышенным ценам. Если «Нафтогаз» и дальше будет использовать «закручивание вентиля», заводы вообще откажутся покупать ресурс.

Никакого сомнения, что недовольство химических и нефтеперерабатывающих заводов, вспыхнушее за последние дни, - это лишь первая ласточка противостояния, которое начинается между украинской промышленностью и НАК «Нафтогаз Украины». Дело даже не в том, что выключать газ на взрывоопасных предприятиях непрерывного цикла не имея для этого никаких законных оснований – полный нонсенс и преступление. Два последних месяца монополия не могла понятно объяснить потребителям – какой ресурс она продает, имеет ли внешнеэкономический контракт. Вместо этого общение с промышленниками сводилось к банальному шантажу.

Вдумаемся в суть ситуации: НАК, пользуясь монополией на газотранспортную систему, отказывается транспортировать газ на заводы, с которыми у него не существует никаких контрактных отношений, и только потому, что те отказываются покупать голубое топливо лишь у него. И правда, зачем? «Ривнеазот» и «Крымсода», как известно, принадлежат Дмитрию Фирташу – совладельцу «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго». При этом УГЭ имеет действующую лицензию на торговлю газом и непонятно, что может ему помешать, кроме административного произвола, распродавать существующие запасы на те предприятия, которые этого хотят? В сущности один конкурент, злоупотребляя монопольной позицией, давит другого, искусственно создавая невыносимые условия работы для его клиентов и к тому же предлагая коммерческие условия хуже.

Не секрет, что несмотря на то, что цена импортного газа на границе с начала года не изменилась, 100 куб м газа сегодня обходится предприятиям на 34 доллара дороже по сравнению с мартом. Прибавим, что конфликт относительно злоупотреблений монополией и превышения полномочий со стороны «Нафтогаза» продолжается на фоне контрабандного сканадала, в котором замешены руководители НАК, и обвинений в вымогании взяток в обмен на открытие газовых лимитов.

В действительности, все это: взятки, давление на промышленные активы, серые схемы поставок, финансовые махинации, - уже было в газовой сфере - в 90-ые годы, во времена Бакая-Диденко. По-видимому, времена возвращаются. При таких условиях нет никаких шансов надеяться, что ситуация на газовом рынке Украины в ближайшее время нормализируется. Напротив, государственный холдинг все больше вязнет в корпоративных конфликтах олигархических групп и грязной политике, которая не обещает ничего позитивного ни отечественной экономике, ни ТЭК.

PS

По последним данным, к протестам химиков и нефтепереработчиков присоединились крупнейшие масложировые комбинаты страны. Недовольство газовым произволом киевских чиновников набирает обороты. Владимир Лесик, Ассоциация защиты прав граждан Украины