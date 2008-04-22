Путин распорядился создать военные училища для девочек

Президент России Владимир Путин внес изменение в распоряжение президента РФ, согласно которому в России могут создаваться военные училища, в которых будут обучаться несовершеннолетние девушки.

Как сообщили в пресс-службе главы Российского государства, распоряжение предписывает правительству РФ принять меры по увеличению в системах Минобороны и Министерства внутренних дел России числа государственных образовательных учреждений среднего (полного) общего и среднего профессионального образования с дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную подготовку несовершеннолетних граждан обоего пола. К числу таких учреждений в распоряжении отнесены суворовские военные, нахимовские военно-морские, военно-музыкальные училища и кадетские корпуса.

Ранее распоряжение президента РФ от 3 апреля 1995г. N155-рп предусматривало работу правительства по увеличению числа названных учебных заведений только для несовершеннолетних граждан мужского пола.

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