Луценко объяснил, за что уволит шестерых начальников областных ГАИ (список)

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО намерен уволить начальников Управлений Государственной автоинспекции в 6 областях в связи с высокими показателями аварийности на дорогах в их регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Тернополе, где проходила выездная коллегия Департамента ГАИ Украины.

Ю.ЛУЦЕНКО уточнил, что речь идет о начальниках ГАИ Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Черниговской и Ривненской областей.

«В то время как уровень аварийности со смертельными последствиями по Украине падает (на 20% уменьшилось количество ДТП с погибшими, по сравнению с предыдущими тремя месяцами), в отдельных областях он, наоборот, растет. Это означает, что начальник ГАИ не может или не хочет организовать работу так, чтобы предупредить аварийность на дорогах», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что руководители ГАИ упомянутых областей сейчас пишут объяснения, почему у них выросла аварийность.

«Может, есть и объективные причины, может, автобус разбился с большим количеством пассажиров и это повлияло на статистику. Окончательное решение об увольнении будет принято в среду, 23 апреля. Тогда же мы разместим всю информацию на сайте МВД», - сообщил министр. Он отметил, что тех начальников ГАИ, которых не уволят, но которые таки допустили серьезные промахи в своей работе, ожидают строгие выговоры.

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что были случаи фальсификации данных, чтобы обеспечить положительную статистику. В частности, по его словам, в Черниговской области инспектор переписывал фамилии на кладбище, чтобы обеспечить необходимое количество протоколов об изъятии водительских удостоверений за грубые нарушения правил.

В Тернопольской области, сообщил Ю.ЛУЦЕНКО, был случай, когда инспектор составил около 15 протоколов на своего родственника, якобы тот переходил дорогу в неразрешенном месте.

Были попытки по искажению статистики и в Запорожской области, отметил Ю.ЛУЦЕНКО. По его словам, все это также будет учтено при оценке работы начальников ГАИ.