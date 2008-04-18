Киев “по-черновецкому” - столица бомжей и олигархов?

Из почти двухгодичного правления Черновецкого в Киеве можно сделать по меньшей мере один грустный вывод: Киев, столица государства, стал абсолютно некомфортным городом для среднего класса, то есть для тех людей, уровнем жизни которых измеряется уровень благосостояния и стабильности государства во всем цивилизованном мире.

К сожалению, вся политика мэрской команды сводится к двум основным направлениям - благоволению мощным олигархическим кланам и отдельным олигархам путем раздачи земли, торговых площадей в центре столицы, коммунальных заказов на выполнение работ и развитию других взаимовыгодных направлений сотрудничества.

Второе направление политики столичной власти - всесторонняя поддержка, поощрение и увеличение прослойки людей, которые находятся за чертой бедности (ради иллюстрации своей благотворительности) и тех, которые едва эту черту пересекают, - как наиболее стабильного электората.

Не понимаю, неужели никто не объяснит “доброму мэру”, что страшно и грустно в начале ХХІ века ставить себе в заслугу расширение сети столовых для бедных. Что это “злая” благотворительность, что она предопределяет рост в столице количества таких людей, в том числе за счет “региональных” бомжей? Что для решения проблем этих людей их не нужно поощрять к вояжам в столицу за бесплатным обедом или одеждой. Напротив, нужно пытаться сократить когорту бродяг, вернув людей к полноценной жизни...

То же самое - неужели не считает грехом верующий Черновецкий создавать сетевой маркетинг из пенсионеров по программе “голос в обмен на продовольствие”, доплачивать за поддержку мэра.

Понятно, что на этом “празднике столичной жизни” среднему классу сложно найти себе место и способ выживания. Выходит, что столице не нужны образованные, интеллигентные, молодые люди. Город становится не для них.

Средний класс не получает дешевых продовольственных наборов и постоянных “доплат”, которые измеряются сотнями гривен. В то же время средний класс априори не может иметь выгоды от бизнесовых сделок. Я уже не говорю, что планы на участок земли для киевлян стабильно среднего и немного выше среднего достатка превратились в несбыточные мечты.

Среднему классу не нужны доплаты на Благовещение и гречка с консервами. Но он требует от столичной власти что-то сделать для города. Мне, например, нужны свободные от машин тротуары (кажется, мэр подписывал соответствующее распоряжение относительно центра города?), отремонтированные лифты, детские площадки и еще много-много чего.

Сейчас из телевидения, радио, мониторов в метро идет шквал информации о том, сколько сделано для столицы и сколько будет сделано. Но у тех людей, которые ежедневно ходят по улицам Киева, живут в его домах, скупаются в его магазинах, создается впечатление, что это о каком-то другом городе говорит городская власть.

Тезис столичных чиновников о том, что наполнение городского бюджета существенно выросло, в частности, от повышения стоимости аренды коммунальной собственности, на первый взгляд можно было бы воспринять положительно, но рикошет от такого увеличения нивелирует весь позитив.

Что же происходит в действительности? Из-за невероятного роста стоимости аренды коммунальной собственности (по меньшей мере в два-три раза в прошлом году против 2006-го) центр Киева превратился в сплошной “бутик” и стал практически нежилым. Давайте вспомним, ведь это именно аренда Черновецкого вытеснила из центра известные еще с советских времен магазины и магазинчики: “Фарфор. Фаянс” на Крещатике, “Українські ласощі” возле метро “Театральная”, “Гастроном” на углу Большой Житомирской, мастерскую по ремонту часов возле Майдана Независимости, огромный магазин “Взуття”, который на протяжении года стоял с закрашенными окнами на центральной улице Киева. Список можно продолжить...

Недавно закрасились окна еще одного хрещатицкого магазину, где продавали книжки и сувениры. Еле-еле удержались в своих помещениях “Знання” на Крещатике, с замиранием сердца все ожидали завершения ремонта в гастрономе “Крещатик”...

Спросил ли мэр у киевлян - а чего они хотят: увеличивать бюджет за счет поступлений от аренды для подмазки электората, или иметь возможность ходить в знакомые магазины и покупать продукты в недорогих продуктовых точках, которых в центре почти не осталось? Нет, не спросил...

Так же как не спросил – нужны ли киевлянам небоскребы-свечи в спальных районах среди домов, 20-30-летней давности, построенных, между прочим, в соответствии с планом застройки. Везде, где есть лоскуток свободного пространства, сейчас разворачивается строительство - вместо сквериков, детских площадок, спортивных площадок. Но когда утверждали план застройки этих районов, предусматривались свободные места для скверов и “зеленых пятен”, чтобы жизнь была комфортна.

Видела, как один такой двадцатиэтажный шпиль так навис над детским садиком, что полностью перекрыл доступ солнечного луча. А кто позволил строить то неуклюжее громадное сооружение возле самого выхода из метро “Левобережная”. Теперь там почти не возможно пройти...

Могу еще вспомнить о тотальной вырубке деревьев под многочисленные строительства.

А кто когда последним вместе видел, как клали новый асфальт или ремонтировали фасады?

Еще одно. Киевский мэр при всем народе хвастается увеличением доходов столичного бюджета, кажется, до 24 млрд. грн. на текущий год. Сомнительный, как по мне, повод для гордости. Как минимум, нужно учитывать 20-процентную инфляцию. И из тех ли источников растет этот бюджет? Может, лучше было бы навести порядок с распродажей-раздачей столичной земли, и поступления вообще бы достигли невиданных цифр?

Ведь для жителя Киева показательным является не столько набивание городского кармана, сколько то - на что тратятся эти супер-поступления.

На что?

На введение ежемесячных доплат незащищенным слоям населения, или, скажем прямо, - подкуп избирателей из коммунального кармана? Интересно было бы посмотреть, какую часть в бюджетных расходах составляют именно такие системные “подарки от мэра”.

Как киевлянка, которая постоянно живет в одном из “спальных” массивов, я предпочла бы, чтобы бюджетные средства тратились на организацию вывоза мусора из-под многоэтажек. Свою частицу в квартплате на это я плачу исправно, но никак не могу понять, почему посланцы Черновецкого разносят доплаты пенсионерам, старательно обходя свалки бытовых отходов во дворах. А еще посмотрите, что делается с обеих сторон железнодорожных путей на подъезде в Киев - сплошные нелегальные полигоны мусора...

В конечном итоге, почему кто-то разводит благотворительность за мой счет, в то же время постепенно вытесняя из города таких, как я? Понятно - ведь легче “купить” попрошайку и “добазариться” с олигархом, чем запудрить мозги представителю среднего класса.

Неужели скоро в Киеве останутся лишь те, кто всё может купить, и те, кого все могут купить?

Татьяна, г. Киев