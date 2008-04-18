Итальянец самостоятельно построил суперкар (фото)

Житель северной Италии Филандри Морено (Filandri Moreno) за четыре года собственноручно построил суперкар.

Как пишет сайт Left Lane, 47-летний итальянец назвал свое творение Uragano, что в переводе с итальянского языка означает - "ураган". Изображения автомобиля попали в блоги уже давно, однако только сейчас стали известны некоторые подробности об этой машине.

Филандри Морено самостоятельно создал не только дизайн, кузов и салон автомобиля, но в том числе разработал ее тормозную систему, подвеску и другие механические части. Единственная деталь, которую механик-одиночка позаимствовал извне - 4,2-литровый двигатель V8 от Audi. Предположительно, мощность стандартного мотора была увеличена при помощи турбонагнетателя.

Других данных об Uragano пока нет, также неизвестны его тягово-динамические характеристики.

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