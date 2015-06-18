Главная распродажа года заканчивается! Последние 3 дня! В Sport Life – скидки до -90%!!!

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Лето – не повод бросать фитнес! Тем более, когда в Sport Life тотальная распродажа абонементов: скидки до 90%!!!

В наших 80 ультрасовременных бассейнах дешевле плавать, чем в озере! Считайте сами: затраты на бензин, вход на пляж, шезлонг и парковка – выходит кругленькая сумма. А абонементы в самую большую сеть бассейнов в Украине сейчас со скидкой в 90%! Плюс в наших бассейнах – всегда тепло и чисто: вода проходит 5 ступеней очистки, в том числе озонирование и обеззараживание ультрафиолетом.

В наших 120 тренажерных залах бюджетнее тренироваться, чем на спортивной площадке возле дома! На площадке у вас – минимальный набор уличных тренажеров, все остальное нужно докупать самому, а это в наше время – удовольствие не из дешевых. А купив абонемент в Sport Life со скидкой -90%, в вашем распоряжении будет 6 000 ультрасовременных профессиональных тренажеров лучших мировых марок: Precor, Life Fitness, Star Track, Hammer и TechnoGym!

Наши 350 видов групповых тренировок посещать выгоднее, чем заниматься отдельно в различных школах и студиях. Ведь купив абонемент в Sport Life с нереальной скидкой, вы получаете неограниченный доступ ко всем любимым видам тренировок: сross-training, TRX, сайкл, пилатес, Zumba, боевые искусства, танцевальные студии, йога.

Наши 30 детских фитнес-академий доступнее, чем летние лагери и санатории. Вы видели цены на путевки в «Артек» или лагери в Болгарии?! А купив абонемент по акции, ваш ребенок в наших уникальных фитнес-лагерях не просто будет весело проводить время, но и приучится к спорту: фитнес-тренировки в студиях и бассейнах, сквош, единоборства, TRX, танцы, сайкл, развивающие занятия, уроки handmade, походы в кинотеатры и музеи!

Количество акционных абонементов ограничено! Успей забронировать скидку сейчас и занимайся фитнесом, плавай и отдыхай в Sport Life практически даром весь год!!!

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