Медицина будущего: клеточные технологии в Украине

КАК ЗАБИТЬ РЕШАЮЩИЙ ПЕНАЛЬТИ БОЛЕЗНИ? ФУТБОЛИСТ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО О СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ ЛЕЧЕНИЯ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ.

3 декабря Институт клеточной терапии представит в Киеве первые результаты клинических испытаний плацентарных стволовых клеток в Украине в партнерстве с Институтом травматологии и ортопедии АМН Украины и Киевской клинической городской больницей №6. На этот раз специалисты сфокусируют внимание на таких распространенных заболеваниях, как артроз коленных суставов и повреждения суставов, в том числе - у профессиональных спортсменов. В пресс-конференции будет участвовать легендарный футболист и тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Клеточная терапия — инновационный, очень перспективный метод лечения болезней и травм, что позволяет восстановить поврежденные ткани организма и органы с помощью трансплантации здоровых новых клеток — стволовых клеток. Стволовые клетки обладают уникальной способностью трансформироваться во все типы тканей и клеток организма, в частности, клетки крови, печени, миокарда, хрящевой или нервной ткани. Благодаря этому они восстанавливают поврежденные органы и их функции.

Артроз коленных суставов называют болезнью «пианистов и спортсменов». Чаще всего этим недугом страдают люди, организм которых подвергается экстремальным нагрузкам, а именно спортсмены. В группе риска также женщины и мужчины старше 50 лет, среди которых почти трети диагностируют артроз коленных суставов. Это заболевание сопровождается сильной болью, ограничением при ходьбе, а иногда и вообще невозможностью передвигаться.

Результатом клинических испытаний, которые проводит Институт клеточной терапии в партнерстве с Институтом травматологии и ортопедии АМН Украины и Киевской клинической больницей №6, должна стать возможность применения клеточной терапии для лечения артроза коленных суставов, улучшение качества жизни пациентов с этой патологией, а также для предотвращения или отсрочки хирургических вмешательств по замене коленного сустава на искусственный.

Стволовые клетки в мире успешно применяют для лечения около 100 тяжелых заболеваний, при некоторых недугах это единственный эффективный метод лечения.

Институт клеточной терапии — высокотехнологичное медицинское учреждение, специализирующееся на научно-исследовательской, медицинской деятельности и имеет собственный Научный центр с лабораторией плацентарных стволовых клеток. Институт уже имеет опыт успешного проведения клинических исследований клеточных и тканевых препаратов, после завершения которых Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток Министерства здравоохранения Украины выдал разрешение на использование апробированной технологии изготовления и применения клеточных / тканевых препаратов, в частности, для лечения панкреонекроза и заболеваний периферических артерий нижних конечностей стволовыми клетками пуповинной крови и аутологичной жировой ткани соответственно. На сегодня два клинических испытания по применению методов клеточной и тканевой терапии на стадии завершения, еще четыре продолжаются.

Пресс-конференция, посвящена инновационному подходу в терапии артроза коленного сустава с применением стволовых клеток плаценты, состоится 3 декабря в 11.00 по адресу: Медгородок, проспект Любомира Гузара (Космонавта Комарова), 3, Институт клеточной терапии.

Участники пресс-конференции:

1. Соколов Николай Федорович — кандидат медицинских наук, главный врач Института клеточной терапии, ведущий специалист клеточных технологий.

2. Шаблий Владимир Анатольевич — кандидат биологических наук, заместитель директора Банка стволовых клеток, заведующий Лабораторией стволовых клеток плаценты Института клеточной терапии. Член международного общества International Placenta Stem Cell Society.

3. Голюк Евгений Леонтьевич — кандидат медицинских наук, заведующий научно-практического центра тканевой и клеточной терапии ГУ "Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины".

4. Бирса Роман Васильевич — врач высшей категории, ортопед-травматолог отделения травматологии и ортопедии, Киевская городская клиническая больница №6.

5. Немтинов Петр Егорьевич — старший научный сотрудник Координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток МОЗ Украины.

Специальный гость: легендарный футболист, главный тренер сборной Украины по футболу — Андрей Николаевич Шевченко.

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