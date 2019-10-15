17 октября 2019 г. в 10.45 приглашаем в пресс-тур на съемочную площадку тизера художественно-документального сериала "История независимости Украины" по мотивам книги Братьев Капрановых. Главный месседж проекта: много раз украинская независимость вспыхивала на совсем короткий в историческом масштабе время. Но всегда этим вспышкам предшествовал национально-культурный взрыв. В ролях: Остап Ступка, Виктор Сарайкин, Оксана Босса, Максим Канюка, Олег Щербина, Игорь Лагай, Валерия Лукьянец, Олесь Чернюк. Режиссеры - Вячеслав и Александр Алешечкины. Производство "НЕО-Плэнет". Проект выполняется при поддержке Украинского культурного фонда. Более подробно о проекте на https://ua-history.com/

В рамках пресс-тура пройдет знакомство с режиссерами, актерами и Братьями Капрановыми. Также на съемочной площадке для журналистов будет организован горячий глитвейн и угощения. Съемочная локация находится в музее "Пирогово". Сбор журналистов будет проходить с 10:45 до 11:00 возле ст. метро «Ипподром», откуда будет организован автобус до съемочной локации. Трансфер обратно в 14:00.

Аккредитация прессы проводится до 10:30 17 октября 2019 по телефону:

(063) 573 52 46 Андрей Бондар. В месседжерах или гугл-форме:

https://forms.gle/NTTFP2N9rMwQsxWc8