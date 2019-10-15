Иван Марчук открывает свою последнюю в Киеве выставку "Секреты гениальности"

Самый известный в мире украинский художник Иван Марчук 18 октября откроет в столичном художественном пространстве ARTAREA свою выставку «Секреты гениальности», которая по замыслу художника будет последней для киевлян.

Завершая период выставочной открытости, Иван Марчук представляет более 100 работ, которые ранее не экспонировались.

Кроме живописи и графики, на этот раз ценители искусства смогут увидеть пластические произведения, а также первую digital-инсталляцию по мотивам работ художника.

Иван Марчук имеет многочисленные награды и мировое признание, в частности, является членом "Золотой гильдии" Международной академии современного искусства в Риме, внесен в британский рейтинг "Сто гениев современности".

Вечеринка для СМИ состоится 17 октября в 18.30 в ARTAREA (ул. Софиевская, 11-15).

Предварительная аккредитация обязательна.

Контакт 096 752 62 63, Facebook Алеся Диденко

Выставка "Секреты гениальности: 100 неизвестных произведений Ивана Марчука" продлится с 18 октября до 15 декабря.

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