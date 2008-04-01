Джордж Буш поставил на уши киевскую школу (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, Президент США Джордж Буш вместе с женой Лорой Буш и Госсекретарем США Кондолиззой Райс побывали в специализированной школе № 57 с углубленным изучением английского языка.

В своей речи перед школьниками Дж.БУШ отметил, что ему «очень интересно находиться в государстве, которое пережило трудные времена, а теперь стало крепко на путь к свободе».

Обращаясь к школьникам, он сказал, что будущее государства зависит от них.

«Но как это сделать, ваше будущее? Во-первых, требовать, чтобы ваше правительство не было коррумпированным, чтобы правительство действовало в интересах всего населения, а не лишь удовлетворяло прихоти одной маленькой части населения», - сказал он.

По словам Президента США, на это может повлиять каждый лично.

Американский президент заметил, что детям после школы нужно продолжать учиться, чтобы избрать достойную профессию и потом делать свой вклад в развитие государства.

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН