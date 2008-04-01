Президент США советует детям контролировать правительство Тимошенко

Президент США Джордж БУШ вместе с супругой Лорой БУШ посетили специализированную школу № 57 с углубленным изучением английского языка в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в школе американская делегация, учителя и ученики посмотрели представление при участии детей, посвященное пропаганде здорового образа жизни и борьбе с ВИЧ/СПИДом. Представление также ставит целью научить молодежь толерантно относиться и сочувствовать людям, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Как отметила перед началом представления доброволец Корпуса мира США в Украине Маргарет МАККЕННА, благодаря использованию ресурсов президентского безотлагательного плана добровольцы Корпуса мира дают возможность украинским гражданам внедрить образовательные программы по ВИЧ, разработанные специально для молодежи и учителей малых городов и сел.

Начиная с 2005 года, добровольцы уже внедрили в Украине 71 проект и таким образом помогли 187 тыс. людей и 171 местной организации.

В своей речи перед школьниками Дж.БУШ отметил, что ему «очень интересно находиться в государстве, которое пережило трудные времена, а теперь стало крепко на путь к свободе».

Обращаясь к школьникам, он сказал, что будущее государства зависит от них.

«Но как это сделать, ваше будущее? Во-первых, требовать, чтобы ваше правительство не было коррумпированным, чтобы правительство действовало в интересах всего населения, а не лишь удовлетворяло прихоти одной маленькой части населения», - сказал он.

По словам Президента США, на это может повлиять каждый лично.

Он также заметил, что детям после школы нужно продолжать учиться, чтобы избрать достойную профессию и потом совершать свой вклад в развитие государства.