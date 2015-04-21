22 апреля - открытие выставки фотографий Виктора Гурняка «От майдана до войны»

22 апреля в 19.30 в рамках Книжного арсенала на стенде медиацентра «Громадського ТБ» состоится открытие фотовыставки погибшего в зоне АТО фотожурналиста, волонтера, добровольца Виктора Гурняка «От майдана до войны». Адрес: Киев, улица Лаврская, 10-12.

Виктор Гурняк работал фотокорреспондентом информационного агентства УНИАН, фотографировал для международной информационного агентства REUTERS. Совместно с друзьями основал фотоагентства LUFA. В 2014 году присоединился к команде интернет-проекта INSIDER.

С мая 2014 был волонтером батальона «Айдар» и других частей вооруженных сил Украины. С сентября месяца - доброволец батальона «Айдар».

Погиб 19 октября 2014 возле села Смиле Луганской обл., защищая 32 блокпост. Ему было 27 лет.