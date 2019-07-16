Лидеры политической партии "Слуга народа" 17 июля посетят город Васильков
20:35, 16 июля 2019Разное
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Начиная с 16:00 Ирина Венедиктова, Сергей Бабак и Данил Гетманцев вместе с кандидатом от партии по 94-му избирательному округу Александром Дубинским будут общаться с жителями города на улицах и посетят хлебозавод «Кулиничи».
В 19:00 начнется встреча представителей партии «Слуга народа» и ее кандидата с жителями Василькова и представителями прессы в Центральном доме культуры города (г. Васильков, ул. Владимирская, 2).
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на страницах Александра Дубинского в социальных сетях.
Сообщение для прессы.
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