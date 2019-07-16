Лидеры политической партии "Слуга народа" 17 июля посетят город Васильков

Начиная с 16:00 Ирина Венедиктова, Сергей Бабак и Данил Гетманцев вместе с кандидатом от партии по 94-му избирательному округу Александром Дубинским будут общаться с жителями города на улицах и посетят хлебозавод «Кулиничи».

В 19:00 начнется встреча представителей партии «Слуга народа» и ее кандидата с жителями Василькова и представителями прессы в Центральном доме культуры города (г. Васильков, ул. Владимирская, 2).

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на страницах Александра Дубинского в социальных сетях.

Сообщение для прессы.