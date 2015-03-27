ТРЦ ART MALL открывает бесплатную общественную заправочную станцию для электромобилей

В Киеве продолжает расширяться сеть электрозаправок для продвижения нашей страны на пути энергонезависимости и чистоты окружающей среды. Один из лучших и инновационных ТРЦ Украины АРТ MАLL, устанавливает на своей территории бесплатную заправку для электрокаров. На этой заправке , производства украинской компании “ E-line”, все владельцы электромобилей смогут полностью зарядиться от 1 до 4 часов , при этом провести время за покупками, отдыхом или развлечением детей в ТРЦ.

Украина находится в ожидании принятия ВР изменения налогооблажения на ввоз электромобилей, что приведет к резкому переходу нашей страны на экологический транспорт и к появлению новой волны электромобилистов , компания “ E-line” продолжает расширять сеть электрозаправок для того, чтоб владельцы электрокаров могли свободно передвигаться по Украине. В совместной программе с компанией «Tesla club Ukraine» по развитию электрозаправок в Украине уже открыто 38 общественных станций. Этим событием, в глазах зарубежной общественности, столица Украины продемонстрируете себя как мощный, перспективный и стабильно развивающийся город, принимающая европейские стандарты экологии и качества .

От «Tesla club Ukraine» мероприятие посетят два представителя: Лена Артеменко и Назар Шимоне-Давид. От "E-line" присутствовать будет Родин Владислав - владелец компания.

Торжественное открытие состоится в субботу 28 марта в 14-30. Презентация состоится на 2 этаже ТРЦ ART MALL (зона фуд-корта, сцена)

Ждем Вас по адресу ул. Заболотного, 37 ТРЦ ART MALL

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