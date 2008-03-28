Константин Райкин в Киеве (7 фото)

Руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин на прес-конференции в Киеве, 27 марта.

Московский театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина привез в столицу Украины спектакль по роману Амели Натомб "Косметика врага". Художественный руководитель театра Константин Райкин сказал, что Киев входит в традиционный маршрут гастролей. "Сюда мы привозим свои лучшие спектакли. Весь репертуар привозим сюда. Это наш традиционный маршрут..."

Фото Виктора Попова / УНИАН