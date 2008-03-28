Константин Райкин в Киеве (7 фото)
07:33, 28 марта 2008Разное
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"Сатириrон" привез в Киев "Косметику врага"
Руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин на прес-конференции в Киеве, 27 марта.
Московский театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина привез в столицу Украины спектакль по роману Амели Натомб "Косметика врага". Художественный руководитель театра Константин Райкин сказал, что Киев входит в традиционный маршрут гастролей. "Сюда мы привозим свои лучшие спектакли. Весь репертуар привозим сюда. Это наш традиционный маршрут..."
Фото Виктора Попова / УНИАН
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