В Киеве пройдет DGTL марафон

25 июня в Киеве состоится DGTL марафон # 3. В фокусе ивента будут DGTL эволюция и DGTL трансформация бизнеса.

Главными темами программы станут нестандартные форматы в DGTL для решения стандартных задач, эффективные продажи через электронные тендеры, диджитал-стратегия 360, особенности работы с инфлюенсерамы.

Среди спикеров марафона CEO MoneyveoUA Алена Андроникова, CMO киберспортивного проекта DreamTeam.gg Андрей Чередниченко, head of digital «Планета Кино» Толик Козловский, директор по развитию и коммерческий директор дивизиона Digital & Pay TV StarLightMedia Виталий Чирков и Николай Фаенгольд, Co-Founder с Captain Growth Дмитрий Белаш, диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко и СЕО Hubber - Артем Шевченко.

Программа также будет включать две панельные дискуссии. Первая об эффективных инструментах в диджитал, вторая ‒ о диджитализации продаж и о том, как эффективно продавать через электронные тендеры.

Билеты можно приобрести по ссылке: https://dgtl.mmr.ua