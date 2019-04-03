Выставка "Пазлы архаичного" художника Максима Детковского

ПАЗЛЫ АРХАИЧНОГО

Максим Детковский

04.04 – 24.04.2019

Цвет — это та область, где наш разум соприкасается со Вселенной.

Пауль Клее

Киевская галерея Triptych: Global Arts Workshop представляет «ПАЗЛЫ АРХАИЧНОГО» – новый проект Максима Детковского, молодого украинского художника, работающего на стыке монументальной живописи и интерьерного дизайна. Необычная авторская техника, в которой выполнены фактурные, мерцающие полотна, уже успела завоевать круг почитателей в Украине и за рубежом. «ПАЗЛЫ АРХАИЧНОГО» приглашают зрителя погрузится в мир фантастических ландшафтов, которые пульсируют первозданной тектонической энергией.

Работы Максима Детковского находятся в частных коллекциях в Лиссабоне, Лос Анджелесе, Париже, Женеве, Москве, Киеве.

Новая серия "ПАЗЛЫ АРХАИЧНОГО" демонстрирует рост художника за время "молчания". Если в прежних полотнах цветовой символизм представлялся более сдержанным, скорее нейтральным, то в новой серии изобилие цвета заполняет собой не только полотно, но и пространство вокруг. Воздействуя на зрителя и очаровывая его.

"В технике, выработанной мною 6 лет назад, мне приходится отказываться от анализа и привычных правил, на которых основывается фигуративная живопись, и сделать цвет и текстуру доминирующими составляющими в своих работах." - художник Максим Детковский.

Результатом путешествия вглубь себя, стала новая серия работ "ПАЗЛЫ АРХАИЧНОГО".

Динамику цвета, художник передает с помощью ярких красок, которые наносит слоями, преимущественно горизонтальными потеками, имитирующими сам горизонт, гладь воды, облака, которые вступают друг с другом в реакцию.

Состояние цвета - особое качество, где-то оно едва улавливается в форме пыльцы, где-то растекается как вода.

Процесс нанесения лака, краски, пигментов повторяется множество раз, слои застывая трескаются, создают глубокие текстуры, имитирующие природные мотивы.

Использование лака останавливает процесс химической реакции, дает возможность запечатлеть действие, задокументировать процесс, здесь и сейчас, а также продлить его на долгое время.

Лак и блестящие текстуры придают новой серии особой магии.

Палитра - планетарная комбинация оттенков и цветов, которые различает глаз человека.

Соединение цвета и любви к нему приводит нас на Андреевский спуск, где расположена одна из первых частных художественных галерей Киева.

С момента создания галерея "Триптих" влияла на формирования современного украинского искусства. За более чем четверть века (с момента открытия в 1988 году) стены галереи принимали экспозиции лучших украинские мастеров живописи, скульптуры, графики.

Куратор выставки и директор галереи Мирослава Хартмонд добавляет, что «очень приятно видеть, как наши художники развиваются и открывают в себе новые грани. Летом 2013-го года у нас состоялся выставочный дебют Максима Детковского под названием «ТЕКСТУРЫ». Выставка была успешной, а его техника заинтриговала даже опытных мастеров. В новой серии «ПАЗЛЫ АРХАИЧНОГО» чувствуется зрелость, уверенность в собственном творческом методе, а также иной масштаб. В современном мире успешный художник может эффективно совмещать творчество и другой профессиональный вектор, например, интерьерный или графический дизайн, преподавательскую деятельность, коммерческую фотографию. Живопись Максима нельзя назвать «интерьерной», скорее, она создана с пониманием принципов гармоничной организации пространства.»

Выставка действует с 4 по 24 апреля 2019 года каждый день с 11.00 до 19.00, вход свободный. Презентация выставки состоится в 19.00 в четверг 4 апреля 2019 года.

Аккредитация СМИ на открытие - Валерия Башинская PR-специалист 067 443 19 03

Triptych: Global Arts Workshop

(Андреевский спуск, 34, г. Киев, Украина)

www.t-gaw.com www.fb.com/triptych1988