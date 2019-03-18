23 и 24 марта в Национальной оперетте покажут эпохальную рок-оперу «Белая ворона»

Премьера постановки состоялась в Национальной оперетте 22 и 23 февраля 2019 г. Либретто - Юрия Рыбчинского, музыка - Геннадия Татарченко.

Как известно, поэме Юрия Рыбчинского «Белая ворона» в этом году исполняется 30 лет. За это время рок-опера «Белая ворона» была поставлена не одним театром. Но версия от Национальной оперетты – это принципиально новое, оригинальное, яркое и сильное решение. Она отличается не только масштабом, современностью сценографии, но и смелыми акцентами в пластическом решении. Это без преувеличения выдающееся событие в культурной жизни страны! Над ее созданием работали такие профессионалы, как режиссер Максим Голенко, балетмейстер Максим Булгаков, дирижер Сергей Нестерук, сценограф Владимир Ковальчук, художник по костюмам Алена Левченко и другие.

В основу сюжета легла история жизни Жанны д’Арк, возглавившей борьбу французского народа во время Столетней войны. Здесь и глубокий патриотизм, и чистота, бескомпромиссность принципов, безграничная преданность своему королю и любовь к народу… в переплетении с личной трагедией.

Из уст Жанны д’Арк звучат - как никогда актуальные для нас сегодня (!) - слова: «Народ стає покірною юрбою, не маючи мети перед собою. Коли ж мета велична, як свобода, юрба завжди, завжди стає народом!»

– Актуальность постановки заключается в том, что сегодня наша страна и народ также очутились в ситуации, когда необходимо отстаивать свою свободу. Этот проект – призыв к миру. Когда власть любит свой народ, у нее есть будущее и перспективы. Ведь народ – это голос разума, - говорит генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н. а. Украины Богдан Струтинский. – Темы, затронутые в рок-опере «Белая ворона», будут актуальны всегда. Это предательство, выбор, любовь к народу и то, как государство поступает со своими героями.

«Постановка о том, какое будущее ждет Украину, если не общаться с народом, не ценить народ», - Богдан Струтинский.

По словам автора и драматурга Юрия Рыбчинского, матрица, которую он создал в пьесе «Белая ворона» еще в далеком 1989 году, оказалась гораздо созвучнее теперешнему времени, чем тем дням, когда она была написана.

– Я благодарен Национальной оперетте за то, что она взялась за эту непростую работу, - сказал Юрий Рыбчинский.

А Геннадий Татарченко в свою очередь добавил, что счастлив от того, что он услышит свою музыку в исполнении профессиональных артистов именно музыкального театра.

Для работы над сценографическим решением спектакля был приглашен советский, канадский и украинский художник, живописец и педагог Владимир Ковальчук. По словам Владимира, главный принцип его работы: «динамика в статике».

- Я очень рад, что мы привлекли к работе над «Белой вороной» Владимира Ковальчука. Он внес невероятно мощное движение в этот проект. Мы смогли на него посмотреть под другим углом. Для меня это было важно, полезно и интересно, - говорит режиссер-постановщик Максим Голенко. – Многое вещи удались визуально. Очень силен сатирически социальный пласт. Мы это сделали!

К слову, это не первая совместная работа режиссера Максима Голенко и балетмейстера Максима Булгакова над рок-оперой «Белая ворона». Их творческий тандем зародился в 2015 году в Ровно, продолжился в 2017 году в Николаеве, и вот теперь появилась возможность поставить рок-оперу «Белая ворона» в стенах Национальной оперетты Украины. Стоит лишь несколько минут побыть на репетиции, как понимаешь: Максимы понимают друг друга с полувзгляда, полуслова.

- Это не дивертисмент. Балет здесь - полноценный ключевой персонаж – НАРОД во всех его ипостасях. Моей первоочередной задачей было создание определенного эмоционального состояния, конструирование непростого пути от эмоции к мысли. Это такая определенная брехтовская форма, которую нужно прочувствовать и в этом правильно существовать. И балет с этим блестяще справился, - отмечает балетмейстер-постановщик спектакля Максим Булгаков.

Когда: 23 и 24 марта (суббота, воскресенье)

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Начало в 19:00

Тел. для справок и бронирования: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Билеты ТУТ: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-bila-vorona-4/