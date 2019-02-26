Коррупционный скандал в оборонке: шествие к дому Гладковского

Сегодня, 26 февраля, “Национальный корпус” отправится к дому сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского, которого называют организатором коррупционной схемы, направленной на обворовывание украинской армии.

По данным СМИ, Игорь Гладковськи и его отец – близкий друг действующего Президента – создали фиктивную фирму, через которую скупали детали для военной техники у российских контрабандистов, а затем перепродавали их “Укроборонпрому” по завышенной цене.

Мы посмотрим в глаза этим нелюдям лично и проследим, чтобы они не избежали законного наказания!

Встречаемся сегодня возле метро Выдубичи (возле входа в супермаркет “Фуршет”) в 16:30. Отправляемся – в 17:00.

Отстоим украинских военных вместе!