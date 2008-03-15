За данные о похитителях такси ГАИ Винницкой области обещает... 100 литров бензина

Руководство Управления Государственной автомобильной инспекции министерства внутренних дел в Винницкой области обещает 100 литров бензина в качестве вознаграждения за информацию о похитителях автомобиля такси службы "067" или о самом похищенном автомобиле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-центра УГАИ УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, "100 литров горючего обещает руководство ГАИ тому, кто предоставит достоверную информацию, которая поможет раскрыть преступление, отмечается в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что 2 марта около 3-х часов ночи в районе поворота на пгт Стрижавка, двое неизвестных мужчин, возрастом 25-30 лет, под угрозой физической расправы над водителем такси службы «067», незаконно завладели автомобилем "ЗАЗ-ДЕУ Т-13110", государственный номер АВ 93-19 АМ, красного цвета, 2007 года выпуска.

Как сообщил 23-летний пострадавший, неизвестные лица набросились на него врасплох, именно тогда, когда он подвозил их. В похищенном автомобиле остались документы: технический паспорт, удостоверение водителя на имя пострадавшего № РРВ 255936 и талон о прохождении технического осмотра № ДА 779146.

"Если вы владеете информацией о месте пребывания автомобиля или злоумышленников, позвоните по телефону по номерам: (0432) 61-17-70, 59-33-33. Телефон доверия – (0432) 59-34-34, или 02. Анонимность, конфиденциальность и 100 литров горючего гарантируется", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Винницкой ГАИ.