18 декабря (четверг) 2014 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«СЕГОДНЯШНЯЯ УКРАИНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

В ходе круглого стола будут презентованы результаты исследования на тему "Украина глазами детей", проведенного Институтом Горшенина совместно с МДЦ "Артек-Карпаты" в августе 2014 года.

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Что знают и думают украинские дети о современной ситуации в Украине и мире?

Каким наши дети видят будущее Украины? Хотят ли они жить в такой стране?

Влияние информационных войн на детское сознание.

Новое поколение украинцев: зомби или патриоты?

Участники круглого стола:

ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, эксперт департамента социологии Института Горшенина.

МАРИНА ТКАЧЕНКО, эксперт в сфере социального проектирования.

АНДРЕЙ ДОВЖЕНКО, директор Международного детского центра "Артек-Карпаты"

Андрей Пилероа, директор "Ресорт Менеджмент Групп" (компании-основателя МДЦ «Артек-Карпаты»).

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)