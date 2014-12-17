Круглый стол «Сегодняшняя Украина глазами детей»
18 декабря (четверг) 2014 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«СЕГОДНЯШНЯЯ УКРАИНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
В ходе круглого стола будут презентованы результаты исследования на тему "Украина глазами детей", проведенного Институтом Горшенина совместно с МДЦ "Артек-Карпаты" в августе 2014 года.
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Что знают и думают украинские дети о современной ситуации в Украине и мире?
Каким наши дети видят будущее Украины? Хотят ли они жить в такой стране?
Влияние информационных войн на детское сознание.
Новое поколение украинцев: зомби или патриоты?
Участники круглого стола:
ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, эксперт департамента социологии Института Горшенина.
МАРИНА ТКАЧЕНКО, эксперт в сфере социального проектирования.
АНДРЕЙ ДОВЖЕНКО, директор Международного детского центра "Артек-Карпаты"
Андрей Пилероа, директор "Ресорт Менеджмент Групп" (компании-основателя МДЦ «Артек-Карпаты»).
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)