Украинские дети впервые поедут на международную Олимпиаду по ментальной арифметике в Дубаи

Отбор пройдет на Всеукраинской Олимпиаде по ментальной арифметике, которая пройдет в Киеве 29 мая. Также на ней около 600 учеников установят рекорд Украины по быстрому счету.

Эти дети считают в воображении двусмысленные и трехзначные числа на огромной скорости. До недавнего времени соревнования по ментальной арифметике (японская методика устного счета) ограничивались отдельными городами или Всеукраинским уровнем.

Теперь украинские дети смогут посоревноваться со сверстниками из 11 стран мира! Международная Олимпиада состоится 23-24 июня в Дубаях.

Отбор на международные соревнования пройдет 29 мая в Киеве в рамках Всеукраинской Олимпиады по ментальной арифметике, которая соберет 600 учеников из 35 городов Украины.

Также во время Всеукраинской Олимпиады под эгидой Реестра рекордов Украины 600 учеников будут устанавливать рекорд «Турбо-счет» - минимальное время, за которое получится решить 100 примеров с помощью устного счета.

В Японии ментальная арифметика входит в школьную программу. Это - методика устного счета, которая использует в обучении специальные счеты Абакус. Постепенно дети учатся обходиться без них, увеличивая скорость устных вычислений. На соревнованиях дети добавляют и отнимают трехзначные примеры на скорости менее 1,5 секунды.

Исследования ученых подтвердили, что занятия ментальной арифметикой развивают одновременно оба полушария мозга, благодаря чему у детей резко улучшается скорость мышления, концентрация внимания и способность быстро анализировать информацию и принимать решения.

«Для Украины дебют на международной арене очень важен», - заявила председатель Всеукраинского союза ментальной арифметики Марина Мужановская. «Для детей это уникальная возможность посоревноваться со сверстниками со всего мира. Мы также верим, что это даст толчок для популяризации ментальной арифметики в Украине. Сотни тысяч детей занимаются этой дисциплиной по всему миру, это одновременно методика развития и настоящий спорт».

В Украине ментальная арифметика в августе 2017 года получила одобрение Института модернизации и инновации содержания образования при Министерстве образования. А в январе 2018-го на базе университета Драгоманова началась уникальная для Восточной Европы программа - впервые преподаватели получают повышение квалификации и учатся дисциплине «ментальная арифметика» на базе Национального педагогического университета.

Ассоциация WAMAS (World Association of Mental Arithmetic Schools) - объединение более 20 школ из 11 стран мира, имеющих целью популяризацию ментальной арифметики.

Больше можно прочитать на сайте http://wamas-edu.com/en/

29 мая, 13:30

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