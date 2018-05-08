9 и 10 июня в Буче и Киеве состоится VI Международный музыкальный фестиваль «О-Фест»

На этот раз локации фестиваля будут расположены в Киевском национальном академическом театре оперетты и open-air — на Певческом поле в Киеве, в городском парке Буче. Соорганизатором фестиваля является Киевский национальный академический театр оперетты. Театр, возглавляемый Богданом Струтинским, всегда в центре актуальных событий украинского искусства и культуры!

Международный музыкальный фестиваль оперетты, оперы и мюзикла «О-Фест», впервые был инициирован Киевским национальным академическим театром оперетты в 2013 году. Сама идея проведения такого масштабного культурно-художественного события принадлежит генеральному директору-художественному руководителю Киевского театра оперетты, народному артисту Украины Богдану Струтинскому.

В этом году состоится шестой фестиваль «О-Фест». Для театра оперетты фестиваль важен тем, что дает, прежде всего, художественный и профессиональный рост артистам, способствует обмену опытом и взаимодействию вокалистов разных вокальных школ и стран. А для зрителей — это прекрасное шоу и всегда праздничное настроение!

Таким образом, украинский зритель сможет увидеть и услышать мировых звезд, исполнителей оперетты, оперы и мюзикла вживую! Фестиваль способствует широкой популяризации жанра оперетты в мире.

Единственный в Украине фестиваль оперетты, мюзикла, оперы шестой год подряд собирает друзей со всего мира.

Почетными гостями фестиваля традиционно станут Чрезвычайные и Полномочные Послы стран-участниц фестиваля, известные политики, представители власти, деятели культуры и искусства.

В Киевском национальном академическом театре оперетты, на Певческом поле и в летнем театре Бучанского парка выступят ведущие солисты мировых театров и молодые артисты. Будут и дебютанты. Свои творческие работы также покажут молодежные группы и ансамбли.

В программе фестиваля будут представлены классические произведения, прозвучит джаз, поп-рок, современная электронная музыка и много других музыкальных жанровых вариаций. Также гостей ждут необычные сценические форматы: пластический театр, коллектив эксцентрики и буффонада, иммерсивный квест.

На локациях фестиваля пройдут авторские мастер-классы, ворк-шопы, презентации, современные арт-проекты и художественные выставки. Состоятся кулинарные дегустации, презентации, детские развлекательные программы и другое.

Шестой «О-Фест» должен стать местом реализации творческих мечтаний для всех, кто будет фестивалить 09 и 10 июня вместе с Национальной опереттой Украины.

Пофестивалим?.. Планируйте свои выходные заранее вместе с Национальной опереттой Украины!

Где и когда : 9 июня – Буча (Бучанский парк), 10 июня – Киев (Национальная оперетта Украины, Певческое поле).

Билеты здесь:

9 июня - http://operetta.com.ua/event/mizhnarodnij-muzichnij-festival-o-fest-2018-m-bucha/

10 июня - http://operetta.com.ua/event/mizhnarodnij-muzichnij-festival-o-fest-2018-m-kiyiv/

… подготовлено на основе материалов пресс-центра НАТО.