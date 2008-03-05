На Киевщине столкнулись Рено и КамАЗ: разлилось 1280 литров гербицида

В Киевской области в 04 час. 22 мин. 4 марта в 8 км от с. Семеновка Барышевского района Киевской области, на автотрассе Киев-Харьков, грузовой автомобиль "Рено" (груз 15360 л гербицида "Трофи 90 ке" в пластиковых канистрах емкостью по 20 л) допустил столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие столкновения автомобилей были повреждены 64 канистры, что привело к разливу 1280 л гербицида на площади около 60 м2. Жертв и пострадавших нет. В 13 час. 30 мин. работы на месте разлива завершены, почва собрана и направлена для дальнейшей утилизации. Угрозы населению и окружающей среде нет.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены 62 человека и 12 ед. техники, в том числе от МЧС - 28 человек и 6 ед. техники.