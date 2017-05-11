Гройсман поручил упростить использование бизнесом кассовых аппаратов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли разработать решения по дерегуляции процедуры использования бизнесом регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

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«Я настаиваю на том, чтобы мы разработали все необходимые решения по дерегуляции регистраторов расчетных операций… Нужно упростить систему содержания расчетных кассовых аппаратов», - сказал он.

По словам премьера, украинское регулирование использования РРО отличается от мировых стандартов в худшую сторону и вынуждает бизнес устанавливать ненужное оборудование, а также платить за навязанное обслуживание.

«Разработайте необходимые решения, что угодно - постановления правительства, законопроекты, приказы. Этот вопрос должен быть решен», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, требование по обязательному применению РРО с 1 июля 2015 года распространяется на плательщиков единого налога третьей группы (с объемом дохода в течение года не больше 5 млн грн), а с 1 января 2016 года - это требование распространилось также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы (с объемом дохода в течение года не больше 1,5 млн грн).

Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» был принят 20 декабря 2016 года и вступил в силу 1 января 2017 года.

16 марта 2017 года правительство утвердило перечень бытовых товаров (бытовой техники), которые могут продаваться только с использованием кассовых аппаратов. Список насчитывает несколько сотен наименований.

Верховная Рада в октябре 2016 года приняла в первом чтении законопроект №4117 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно либерализации наличных расчетов», который разрешает использовать смартфоны и планшеты в качестве кассовых аппаратов.